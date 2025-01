Samuel Kolega za SK: Hrvatska je slalomska velesila. Svi smo u dobroj formi, a Zrinka je čudo!

Podijeli :

Hrvatski skijaš Samuel Kolega završio je godinu sa stilom - prvo je u francuskom Val d'Isereu šestim mjestom izjednačio slalomski rezultat karijere, a zatim tjedan se tjedan kasnije u talijanskoj Alta Badiji pomaknuo korak bliže postolju. S našom je Hanom Cvijanović razgovarao o dosadašnjim uspjesima, prvoj pobjedi Zrinke Ljutić, ali i otkrio očekivanja od ostatka sezone.

“Dosta dobro sam otvorio sezonu i čini mi se da svakom utrkom ide na bolje. U Alta Badiji su obje vožnje bile na nivou i odrazilo se na rezultatu, peto mjesto je sjajan rezultat. Ostao sam šest stotinki od medalje, žao mi je, ali skijanje je fer – netko je bio sekundu brži, netko sporiji i to je to, jednostavno sam došao s krive strane sata”, započeo je Kolega osvrt na prethodne utrke.

Filip Zubčić je prošlih sezona ostvarivao sjajne veleslalomske rezultate, ali Kolega je stigao do slalomskih rezultata kakve ne pamtimo od vremena Ivice Kostelića.

“Zubo je u jako dobroj formi – skijaški i kondicijski i to pokazuje na utrkama. I dalje je životinja, to se vidi na treninzima i na utrkama i siguran sam da će i ove sezone biti sjajnih rezultata“, rekao je Kolega pa nastavio o nevjerojatnom uspjehu Zrinke Ljutić koja je u Semmeringu Hrvatsku vratila na vrh pobjedničkog postolja nakon skoro 19 godina.

“Naše cure su nekoliko puta bile druge, nije puno falilo, a sad je napokon uvjerljivo leglo. U skijanju je već za skinut kapu ako kao 25. iz prve vožnje uđeš u cilj sa 1.75 sekundom prednosti, a kad to uspiješ kao vodeći iz prve vožnje – to je čudo. Najbolja vremena obje vožnje – jako malo ljudi shvaća koliko je to teško, to nije uspjelo nekima koji su ostvarili puno pobjeda u Svjetskom kupu. Svaka čast Zrinki”, objašnjava i dodaje:

“Nije bilo Mikaele Shiffrin, veliko je pitanje bi li ona ugrozila Zrinku. Mislim da ne bi, mislim da je Zrinka koju smo vidjeli u Semmeringu bila nezaustavljiva. Bilo bi zanimljivo sada vidjeti njihov okršaj.”

Osvnruo se i na činjenicu da ni ove godine Sljeme neće biti domaćin Snježne Kraljice:

“Šteta je, svi smo u dobroj formi. Leona Popović je nažalost ozlijeđena, ali bilo bi lijepo da mi ostali možemo pokazati dobro skijanje pred svojom publikom jer je to poseban doživljaj. Sada smo peta ili šesta slalomska država na svijetu, jaki smo, nema nas puno, ali imamo što za reći i htjeli bismo se vratiti pred našu publiku.”

Samuel Kolega je objasnio i što smatra ključem uspjeha naše skijaške reprezentacije, kako se naši skijaši pripremaju za sezonu te kakva je suradnja unutar tima. Poslušajte zanimljiv razgovor!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.