Ljutić: Staza mi je odgovarala, a pad Shiffrin me potresao

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver Images

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić ponovno je impresionirala osvojivši drugo mjesto u veleslalomu Svjetskog kupa u američkom Killingtonu.

“Odličan start sezone za mene, najbolji rezultat i prvo postolje u veleslalomu. Jako sam sretna i zadovoljna s tim napretkom, da sam to već pokazala i na novim skijama i već u drugoj utrci. Sutra me čeka slalom i dat ću sve od sebe da i to dobro odradim”, izjavila je Ljutić nakon što je četvrti put u karijeri, ali prvi put u veleslalomu, osvojila drugo mjesto.

Prvi je “lauf” završila na petom mjestu, da bi još boljom drugom vožnjom napredovala sve do druge pozicije.

“Dobro sam se osjećala na ovom ledu, staza mi je odgovarala i imala sam dobar osjećaj. Osjetila sam da dobro idem i samo sam tražila brzinu i tempo do kraja. Bila sam jako sretna kad sam vidjela ‘zeleno’ u drugoj vožnji.”

Zrinka je otkrila i kako je doživjela pad Mikaele Shiffrin, vodeće nakon prve vožnje koja je tako ostala bez plasmana.

“Nemam nikakvih informacija o Mikaeli, sve nas je potresao njezin pad, i to pred domaćom publikom. Nije lijepo izgledalo i nadam se da će sve biti u redu, da nije neka ozljeda”, rekla je Ljutić.