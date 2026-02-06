Lindsey Vonn skija na ZOI s puknutim prednjim križnim ligamentima, odradila je prvi trening u Italiji

Podijeli :

xEibner-Pressefoto Memmlerx via Guliver

Američka skijašica 41-godišnja Lindsey Vonn značajno je povećala svoje izglede za medalju na Zimskim olimpijskim igrama završivši prvi trening spusta u Milanu i Cortini u petak.

Vonn planira nastupiti u spustu u nedjelju unatoč puknuću prednjeg križnog ligamenta koji je zaradila kada je pala u utrci Svjetskog kupa u Švicarskoj prošli tjedan.

Vonn na Igrama u Milanu i Cortini nastupa sa velikom protezom na koljenu. Na današnjem treningu je imala 11. vrijeme s 1,39 sekundi zaostatka za sunarodnjakinjom Jacqueline Wiles (1:38.94), koja je bila najbrža.

“Je li sve u redu?”, pitali su je na cilju staze Olimpia delle Tofane u Cortini.

“Da”, odgovorila je i otišla.

Njezin norveški trener i dvostruki osvajač olimpijske zlatne medalje Aksel Lund Svindal bio je znatno uzbuđeniji.

“Iz onoga što sam danas vidio, mislim da može. Danas je bilo rezervi. Izgledala je simetrično. Mislim, vidjeli ste ranije ove sezone da kada dobro skija, može pobijediti. Bit će teško, ali mislim da bi to mogla ostvariti u nedjelju”, rekao je Svindal.