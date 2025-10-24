Kreće olimpijska skijaška sezona: ‘Vjerujemo u Ljutić, Popović se vraća, a Zubčić je spreman’

Podijeli :

U austrijskom Söldenu ovog vikenda počinje nova skijaška sezona. Hrvatska reprezentacija ima velike ambicije.

Tim povodom u Jutru SK u petak je gostovala naša novinarka Hana Cvijanović koja je najavila nadolazeću sezonu koja će kulminirati Olimpijskim igrama u veljači 2026. u Milanu i Cortini d’Ampezzo.

U fokusu je prije svega Zrinka Ljutić, osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu prošle sezone.

“Ova je sezona posebna i za skijaše te Igre dolaze dosta kasno jer do veljače imaju puno toga za odraditi. Treba dugo održavati formu. Zrinka Ljutić zadnje pripreme odrađuje u Austriji, rekla je da se osjeća spremno i da želi postići još više nego lani. Prošle sezone je oduševila s tri pobjede i pet postolja. Zrinka ima ‘glavu’, nema burnih reakcija, stabilna je…”

Leona Popović se vraća nakon teške ozljede koljena i operacije.

“U svibnju je prvi put izašla na skije i snijeg. Rekla je da ju je strah svega nakon te ozljede, početi hodati, trčati, dizati utege i skijati. Sad se na treninzima osjeća uvjerenije, ali glava je zeznuta. Vidjet ćemo hoće li uspjeti prebaciti dobro skijanje s treninga na utrke. Sama je zaključila da je možda i bolje da ne krene toliko dobro jer do Igara se ima vremena uhodati. Skromna su očekivanja, cilj je ulaziti u druge vožnje da ima što više utrka u nogama. Pavlek je bio ambiciozniji rekavši da to već sada izgleda dosta dobro. Nadamo se da je tako.”

Je li Filipu Zubčiću ovo zadnja šansa za olimpijsku medalju?

“Rekao je i sam da ne zna hoće li mu biti zadnja. ima skijaša koji skijaju i duže. Prošla sezona bila je razočaravajuća, bez bilo postolja na koja nas je naviknuo. Spreman je, starta već u Söldenu pa ćemo brzo vidjeti kako to izgleda.”

Samuel Kolega i Istok Rodeš?

“Istok je tu i tamo zasjao lani boljim drugim vožnjama, a Samuel je imao prvo postolje u Madonni pa onda pad forme. Nadamo se da ove godine s više iskustva može do novih postolja.”

