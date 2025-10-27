VIDEO / Zubac sjajan u pobjedi Clippersa, Šarić bez poena protiv Lakersa bez LeBrona i Dončića

Podijeli :

U noći sa nedjelje na ponedjeljak na NBA parketima igrala su dva Hrvata koji su utakmice završili u različitim raspoloženjima.

Los Angeles Clippersi slavili su na kraju na domaćem parketu 114:107 protiv Portland Trail Blazersa.

Prvi igrač Clippersa bio je Kawhi Leonard koji je imao 30 poena (11/21) i deset skokova, a odmah pored bio je Ivica Zubac sa 21 poenom (9/14), osam skokova, tri asistencije i dvije blokade, James Harden je zabio 20 poena (6/12) uz 13 asistencija. Za Portland Deni Avdija je imao 23 poena (7/16), sedam skokova i pet asistencija.

Austin Reaves je protiv Sacramenta odigrao utakmicu karijere i sa 51 košem (6/10 za tri), uz 11 skokova i devet asistencija pokrio izostanak LeBrona Jamesa i Luke Dončića i odveo Lakerse do pobjede 127:120.

Dario Šarić je za Kingse odigrao slabu utakmicu u vrlo maloj minutaži, za četiri i pol minute na parketu ostao je bez poena, uz šut 0/1, te jednu izgubljenu loptu.

