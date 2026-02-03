Životni intervju Ivana Dodiga za SK: ‘Želim ATP turnir u Međugorju, a jedan poraz još me boli, ponovio bih taj meč’

Podijeli :

Ivan Dodig kročio je u 2026. kao umirovljeni tenisač. Spustio je zastor na iznimno uspješnu karijeru, pogotovo u parovima i posvetio se dvama glavnim projektima. Jedan je izbornička funkcija hrvatske Davis Cup reprezentacije, a druga je izgradnja teniskog centra u Međugorju. Značajne promjene na sportsko-životnom planu ponukale su nas da se zaputimo do Međugorja i u razgovoru dugom sat vremena prevrtimo film Dodigove karijere...

Nakon službeno 21 godine profesionalne teniske karijere, ali računajući i ranije godine na ITF razini još i više od toga, Ivan Dodig odlučio je reći dosta. Meč parova s Britancem Jamiejem Murrayem na US Openu pokazao se posljednjim u njegovoj impresivnoj karijeri.

Da odradimo ono što primarno zanima đaka – u singlu 29. mjesto ATP liste, jedan naslov (Zagreb 2011.), osmina finala Wimbledona 2013., četiri Top 10 pobjede od kojih je najznačajnija bila onda protiv Rafaela Nadala, zatim u parovima 24 trofeja od čega sedam Grand Slamova računajući i miks, olimpijsko srebro, osvojen Davis Cup, preko 1000 odigranih mečeva na Touru… Karijera za čistu peticu!

Kako nam je i sam Dodig rekao, nikad nije bio najtalentiraniji, ali isto tako nikad nikome nije priznao da je radio i trudio se više od njega. I takav ga je pristup i doveo od hercegovačkog mjestašca bez gotovo ikakve teniske tradicije (prije njega i Marina Čilića) do tako dojmljivog CV-a i uloge jednog od najznačajnijih ljudi u hrvatskom tenisu danas.

Ovo je priča Ivana Dodiga, samo za Sport Klub.

Ivane, definitivno ste završili karijeru ili ćete ipak zaigrati još jednom negdje za kraj?

”Što se tiče profesionalnog igranja, to je konačno, ali odigrat ću još jedan meč na otvaranju mog teniskog centra u Međugorju. Vjerojatno protiv mog kuma Marina Čilića.”

Kad smo kod njega, on još igra s 37 godina i najbolji je hrvatski tenisač. Evo, sad je igrao treće kolo Australian Opena. Koliko će dugo još igrati?

”On je kao mladić. Čak je i vrhunski odigrao protiv Ruuda. Drago mi je zbog Marina, prije svega da je zdrav. Vjerujem da je Marin motiviran, dobro ga znam i sigurno će igrati još neko vrijeme.”

Je li Vam bilo teško donijeti odluku o povlačenju?

”Sport koji volite uvijek je teško napustiti, ali to sam mirnog srca odlučio. Ostat ću u tenisu cijeli život. Volim taj sport, puno mi je pružio. Nisam se puno stresirao, već sam posložio neke druge stvari izvan karijere. Tijelo mi je počelo davati znakove i nisam htio riskirati ozbiljne probleme. Bio je pravi trenutak za povlačenje.”

Poznato je da ste počeli graditi teniski centar u Međugorju. Kako će izgledati, kada će biti otvoren?

”To je veliki kompleks. U našim krajevima nemamo ništa slično. S braćom sam se odlučio na taj projekt i drago mi je da su reakcije ljudi pozitivne. Projekt ide super, to će biti velika stvar za cijelu našu regiju i generalno Balkan jer napravit ćemo centar na svjetskoj razini. Planiramo otvoriti ovog ljeta. Imat ćemo šest teniskih terena, a i zatvoreni dio za treniranje zimi. Imat ćemo teretanu, spa i prostore za oporavak, kompleks je na 25.000 kvadrata.”

Je li to platforma za ATP turnir u Međugorju u budućnosti?

”Realnije je ITF i Challengere za početak. Vjerojatno ćemo 2027. imati ITF i onda nadam se Challenger. U budućnosti nikad ne znaš. Naši su uvjeti spremni i za ATP turnir, to bi bio krajnji cilj. Ali to nije lagano dobiti.”

Nedostaje li Vam teniska svakodnevica?

”Uspio sam se naviknuti jer imam puno obveza. Drago mi je i da sam izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije, da drugima prenesem svoja iskustva i znanje. Putovanja mi iskreno ne nedostaju. Ona su me mučila zadnjih godinu dana jer nakon dugih letova trebalo mi je sve više vremena za oporavak.”

Težak početak Vaše karijere, na ITF razini teško, nije bilo puno novca… Pomislili da je preteško?

”Većina igrača prolazi kroz teške situacije. Imao sam i ja težak put. Najteži su mi trenuci bili gdje zbog financija nisam mogao igrati turnire. Juniorski dio nisam nikako igrao, tek par turnira. Ali u glavi sam bio čvrst i dao sam si šansu. Imao sam volju i želju svaki dan za treningom, ali ako ne igraš turnire, gubiš motivaciju. Taj prelazak iz juniora u seniore je najteži, ali morate ostati jaki. To je teško i zato u tom dijelu mnogo igrača odustaje. Ja sam imao dobru volju i vjeru da će doći moje vrijeme.”

Dogodilo se u Zagrebu 2009. na Indoorsu četvrtfinalom iz kvalifikacija.

”Od tog je trenutka sve krenulo. Upao sam među zadnjima u kvalifikacije i tu sam napravio iskorak. Već sam bio u top 100 kroz dvije godine. Dobio sam Andrejeva i Gulbisa koji su tad bili top igrači. Krila su mi porasla, shvatio sam da mogu. To je bila prekretnica.”

Te se godine dogodila jedna situacija s Challengera u Danskoj, diskvalifikacija.

”Volio bih da se to nije dogodilo, ali očito se moralo dogoditi. Na tom turniru bio sam negdje 120. na svijetu i s tim finalom sam bio na granici hoću li ući izravno na Australian Openu. A ako osvojim turnir, ulazim u top 100. Turnir je bio bezveze organiziran, amaterski. Nije se dugo nakon toga zadržao u kalendaru. Uglavnom, dobio sam prvi set, a drugi izgubio jer je na bitnom poenu linijski sudac zaspao i nije vidio aut. Odem u WC, vratim se i zove me sudac da sam nešto opsovao. Zvali su supervizora i rečeno mi je da sam diskvalificiran. Poludio sam. Nije bilo ni ceremonije, u tunelu izvan dvorane razbio sam stakleni pehar koji sam dobio. Očito se to trebalo dogoditi. Supervizor koji me diskvalificirao kasnije mi se ispričao, rekao da je pogriješio. Ali sve me to ojačalo.”

Kad ste dobili prvu veću zaradu jeste li se nečim počastili?

”Ne, nisam se ničim počastio. Sve te novce sam ulagao, prvo u trenera, pa kondicijskog, pa fizioterapeuta. Imao sam neke druge prioritete, da oformim tim kako bih dugoročno ostao što duže u tenisu. Znao sam koliko mi je teško bilo doći do vrha i zato sam ulagao u ljude oko sebe. Sve se kasnije isplatilo.”

Da otvorimo 2011. jednim pitanjem – znate li tko je jedini osvojio set Novaku Đokoviću na Australian Openu do titule?

”Znam, to sam jedino ja, u drugom kolu. Vidio sam ga prošle godine u New Yorku pa me to pitao, podsjetio me. Tog se rado sjetim. I onda nakon toga došla je titula u Zagrebu.”

To je bilo neočekivano.

”Po prijavi sam bio 88. na listi, a nakon osvojenog turnira ušao sam u top 50. Taj turnir mnogo je značio za moju karijeru. Jedini moj naslov u singlu u ATP-u. Prelijep osjećaj.”

Te ste godine u Montrealu pobijedili Rafaela Nadala. Bio je to veliki šok, gubili ste 6:1, 3:1, nitko nije navijao za Vas.

”To su posebni doživljaji. U to vrijeme pobijediti Federera, Đokovića ili Nadala događalo se rijetko za nekog sa strane, autsajdera. Gubio sam lagano, a onda sam se u jednom gemu bacio pa se publika uključila. Brejknem ga, vratim se i dobijem tie break. Publika je počela sve više navijati za mene i dobijem još jedan tie break. To ću zauvijek pamtiti. Kroz pojedinačnu karijeru pobijedio sam dosta velikih igrača, neke poput Federera i Đokovića nažalost nisam. Ali jesam Raonića, Nishikorija, Tsongu, Marina…”

Što Vam je rekao Nadal nakon meča?

”Nadal je velik sportaš, uvijek čestita protivniku. Sjećam se u svlačionici cijeli njegov tim s Tonijem Nadalom prišao mi je i čestitao. Vi onda postajete dio tog društva, kad vas veliki igrači prihvate. Počnu vas cijeniti drugi igrači.”

Je li Vam meč protiv Davida Ferrera na Wimbledonu 2013. u osmini finala onaj koji biste voljeli ponoviti?

”Pogodili ste me u srce. Imao sam vrhunski Wimbledon, četvrto kolo. Ždrijeb na papiru dobar, Ferrer, moglo je biti i gore, ali on je na kraju igrao polufinale, dobio je Del Potra. Dobio sam set, u drugom sam imao 5-3 u tie breaku, sve još znam napamet. Dobro sam servirao, odigrao volej, on reternirao u aut, ali je zatražio challenge i lopta je dirala crtu. Umjesto tri set-lopte i vjerojatno 2-0 u setovima, izgubim set i više nisam izdržao.”

Je li Vam žao što singl karijera nije potrajala malo duže?

”U trenutku kad sam prestao s 33 godine u Umagu, to mi je bio zadnji turnir, polufinale, ozbiljno su me mučila leđa te godine. Tada sam u Umagu dobio Goffina koji je bio top 10 igrač. Bio sam blizu i svjestan da mogu još igrati dobro, ali jednostavno leđa su me mučila. Izbjegao sam operaciju i otkazao singl. Bio sam već dobar u parovima. Danas iz ove perspektive mi je drago što sam tako odlučio, bila je najzrelija odluka. Produžio sam si karijeru 7-8 godina, napravio vrhunske rezultate u parovima. Osvojio Davis Cup, olimpijsku medalju, sedam Grand Slamova…”

Ali nažalost broj 1 niste bili, nego broj 2. A Vaši partneri su bili broj 1! Pada li Vam to teško?

”Svi me to pitaju. Moj tadašnji partner Melo je bio prvi, a ja sam u tom trenutku odabrao igrati singl i propustio šansu. I Krajicek je postao broj jedan. Tu sam imao peh. Igramo super, imamo isti broj bodova i onda mi se dogodi ozljeda od mjesec dana gdje on odigra par turnira i bude broj jedan. Volio bih da sam bio broj jedan kao pojedinac, ali nije mi žao. Puno stvari u karijeri napravio sam a da nisam mislio da je moguće. Ne možeš imati baš sve.”

Tko je najbolji hrvatski dubl igrač ikad?

”Teško pitanje. Mate i Nikola napravili su besprijekorne rezultate. Osvojili su sve, čak i olimpijsku medalju, Mate je sve kompletirao… Naša generacija je napravila velike stvari. Tko je bolji, teško je reći. Svi smo tu negdje. Puno će godina proći da netko ponovi te uspjehe. Možda nekad nismo ni svjesni što je naša generacija napravila. Svi smo napravili čudo i na vrhu smo.”

Tko Vam je bio najbolji partner i s kim ste imali najbolju suradnju?

”Dugo sam igrao s Melom, ali dok sam još bio u singlu. To je bilo posve drukčije. Imali smo super rezultate. Igrao sam s Polašekom dvije i pol godine, s Krajicekom skoro tri godine gdje smo propustili veliku šansu na Roland Garrosu kad smo prokockali tri meč lopte. Ja sam preuzeo odgovornost na sebe i rekao da ćemo sigurno slaviti sljedeće godine. Tako je i bilo. Generalno nisam puno mijenjao partnere. Sa svima imam super odnos.”

S kime ste htjeli igrati, a da se niste uspjeli dogovoriti?

”Volio bih s Pavićem više, i s Nikolom. Kad bih ja igrao dobro, oni bi igrali loše sa svojim partnerom, ili obratno. Nismo bili istovremeno slobodni i u potrazi za partnerom. Da se potrefio taj tajming, razgovarao bih s njima, ali nismo uspjeli. To je tako u dublu. Ne prekidaš suradnju kad ti ide dobro.”

Uzmite sebe u ‘primeu’ u paru s partnerom po želji, možete li pobijediti bilo koju kombinaciju velike trojke?

”Možemo. Znam što je kvaliteta pojedinačnih igrača. Singl igrači su kvalitetniji, to je realno, ali parovi su nešto drugo. Do izražaja dolaze druge kvalitete. Uzmite Nadala i Đokovića protiv braće Bryan. Igrao sam protiv njih i pobjeđivao. Uzmite Alcaraza, on je s Nadalom igrao na Olimpijskim igrama u Parizu i izgubili su od igrača koji igraju samo parove. Na jedan meč uvijek dajem šansu parovima protiv singl igrača. Ali već za nekoliko mjeseci ako oni često igraju, to je druga priča.”

Kad smo kod velike trojke, kakva Vam je bila taktika protiv njih i protiv koga ste osjećali da imate najbolju šansu? Nadala ste pobijedili jednom pobijedili u četiri meča, s Federerom ste imali 0-1, a s Đokovićem 0-3.

”U glavi je najteže bilo protiv Novaka, ali sam s njim znao da mogu igrati. Isto tako, u jednom trenutku ćeš pasti, a on će nastaviti na istoj razini. On igra pet sati u istom ritmu, ali te neće razvaliti. Federer te razbije, ne da ti igrati i riješi te za čas. Ali on ima i loš dan pa se nadaš. Meni se nije dogodilo. Igrali smo na Indian Wellsu jedne godine. Lako me dobio. S Nadalom se isto moglo igrati. U to vrijeme su bili u primeu.”

Tko je po Vama najveći svih vremena?

”Morate gledati rezultate, a oni pokazuju da je to Đoković. Ako ćemo pričati o stilu igre, je li nešto lijepo ili nije, to je nešto drugo. Meni je neupitno Đoković najbolji igrač u povijesti našeg sporta.”

Sastavite nam sada savršenog tenisača.

”Servis Ivanišević. Forhend Alcaraz. Bekhend Đoković. Volej Edberg. Brzina, pokretljivost Chang. Mentalna snaga Nadal.”

Tko će više GS osvojiti – Sinner ili Alcaraz i može li netko oboriti Đokovićev rekord?

”Svi tipuju na Alcaraza, ali meni je malo draži Sinner. Igrački je Alcaraz kompletniji, ali nešto vidim u Sinneru. On mi baca na Federera, u svom je filmu, a Alcaraz je karizma, Nadal, šoumen je, atraktivniji za publiku, tenis je ljepši, ali treba još 10 godina igrati, bojim se i ozljeda, Sinner je lagan, skijaški pokreti…”

Je li meč Sabaljenka – Kyrgios bio dobra stvar za promociju tenisa ili samo šoubiznis?

”Dobra promocija, ali ništa ozbiljno. Uvijek kažem, ženski tenis poštujem i zaslužuju sve, ali ne možemo uspoređivati ta dva tenisa. Žene imaju puno više žrtvi nego muškarci. Treba razmišljati o obitelji, one moraju i roditi djecu, odgajati ih… Puno se njih vratilo i dokazalo da se može, skidam im kapu. To su velike žrtve. Ali teniski ne možeš to uspoređivati. Treba biti jednakopravno u nagradnom fondu, ali da se ne svađamo zašto igra Nadal na centralnom terenu a ne žene. Postoje podaci o gledanosti muškog i ženskog tenisa.”

Vidite li se kao trener na Touru jednog dana?

”Ostat ću u tenisu sigurno i prenositi znanje djeci i drugima, a Tour? Vidjet ćemo. Ako nešto bude zanimljivo i motivirajuće, vidjet ćemo. Trenutno je fokus na akademiji i rad s mladima. Tu puno mogu pomoći. Talent dobiješ od Boga i gradiš ga, ali rad i upornost, puno drugih faktora 90 posto igrača čine profesionalcima. Moj talent možda nije bio velik, ali bilo je boljih. No nitko nije mogao raditi koliko sam ja mogao raditi. Kad sam došao u Njemačku kao 450. igrač svijeta, samo me zanimalo mogu li biti među 100. Trener mi je rekao da ima tu momaka koji igraju bolje od tebe, ali nema onog tko je spreman trenirati više od tebe. Ima puno različitih talenata.”

Koga biste trenirali da možete?

”Bilo bi lijepo trenirati velike igrače, da malo uđem u njihov mozak i kako oni vide tenis. S puno sam velikih trenera pričao i učio od njih. Sada kao trener gledam tenis drugačije. Zašto veliki uzimaju trenere, da dobiju informaciju koju nisu čuli, nešto novo. Najopasnije je kad misliš da sve znaš.”

Za kraj, Davis Cup u Varaždinu ovog tjedna protiv Danske, prvo kolo kvalifikacija. Bez Borne Ćorića i Marina Čilića, nažalost, tako da Prižmić, Mikrut, Dodig, Mektić i Pavić moraju odraditi posao.

”Favoriti smo, Danci su bez najboljeg igrača. Kod nažalost Borna je ozlijeđen, a ni Marin neće biti na raspolaganju. Mora odmarati tijelo i biti zdrav. Puno se namučio s ozljedom koljena. To treba poštivati, zadužio je hrvatski tenis. Dolaze mlade generacije i treba im dati priliku. Prižmić je nositelj, Mate i Nikola su tu kao par, a Dodig, Mikrut, Ajduković i Poljičak dolaze. Trebaju se nametnuti. Danska je isto mlada, ali favoriti smo i moramo to opravdati.”

