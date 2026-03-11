VIDEO / Zvijezda Bayerna napustila teren u suzama nakon nove ozljede

Podijeli :

Defenzivac Alphonso Davies napustio je teren u suzama tijekom utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Atalante nakon što je zadobio još jednu ozljedu.

Kanadski reprezentativac vratio se u igru nakon oporavka od ozljede tetive, zamijenivši Konrada Laimera na poluvremenu. Ipak, premjestio se na klupu nakon samo 21 minute na terenu, nakon što se srušio na terenu. Uzrok ozljede još uvijek nije poznat.

Daviesova karijera bila je obilježena ozljedama, pa je propustio polovicu sezone zbog puknutog križnog ligamenta. U nadoknadi vremena, Jamal Musiala, koji je postigao šesti gol za Bayern, i vratar Jonas Urbig također su napustili teren zbog ozljeda. Urbig, koji je zamijenio ozlijeđenog startera Manuela Neuera, dobio je medicinsku pomoć na terenu.

Član sportskog odbora kluba, Max Eberl, rekao je da je Musialina ozljeda “malo ozbiljnija“, dok je trener Vincent Kompany dodao da nije siguran je li to “nešto što će ga spriječiti da bude na terenu“. Musiala se nedavno vratio nakon teške ozljede zadobivene na Svjetskom klupskom prvenstvu prošlog ljeta.

Eberl je dodao da Davies “nažalost“ ima još jedan problem s mišićima, dok Urbig „ima glavobolju“.

Bayern u subotu igra protiv Bayer Leverkusena u Bundesligi, a sve pratite na Sport Klubu.

