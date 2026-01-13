VIDEO / Zubac ostao na korak od ‘double-doublea’ u pobjedi Clippersa

Podijeli :

Košarkaši Los Angels Clippersa nastavili su svoju "renesansu" u NBA ligi svladavši na svom terenu Charlotte Hornetse sa 117:109, a hrvatski centar Ivica Zubac u taj je uspjeh ugradio devet poena uz 11 skokova i dvije asistencije.

Zubac je na terenu proveo 27:11 minuta uz šut za dva 4/6 te 1/2 s linije slobodnih bacanja.

Dvoboj je bio odlučen u četiri minute sredinom zadnje četvrtine kada su Clippersi serijom 15:1 minimalni zaostatak od 99:100 7:18 minuta prije kraja pretvorili u nedostižnu prednost 114:101 3:16 minuta prije isteka vremena.

Kawhi Leonard predvodio je strijelce Clippersa s 35 poena, dok je James Harden s 32 poena stigao na deveto mjesto ljestvice strijelaca svih vremena pretekavši Shaquillea O’Neala. Harden je s učinkom u ponedjeljak navečer stigao do 28614 koševa u karijeri, dok se O’Neal zaustavio na 28596. Kod Hornetsa najefikasniji je bio LaMelo Ball sa 25 pogodaka.

Za Clipperse je ovo treća uzastopna pobjeda te 10. u zadnjih 12 utakmica, no tom serijom su samo ublažili katastrofalni ulazak u sezonu (6-21) pa su s omjerom 16-23 i dalje izvan kruga sastava koji bi se plasirali u posezonu, trenutačno su na 11. mjestu Zapadne konferencije, no potpuno su se približili Memphis Grizzliesima koji sa 17-22 drže 10. mjesto, zadnje koje vodi u “play-in”. Hornetsi su 12. na Istoku sa 14-26.