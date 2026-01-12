VIDEO / Vratar Brozovićevog Al-Nassra napravio neviđenu glupost i zaradio crveni karton

Podijeli :

U velikom derbiju saudijske Premier lige Al Hilal je ugostio Al Nassr za koji igraju Marcelo Brozović, Cristiano Ronaldo i brojne svjetske zvijezde. Nakon prvog dijela je gostujući Al Nassr poveo golom Ronalda da bi u drugom dijelu Al Hilal izjednačio preko Saudijca Salema Al Dawsarija koji je zabio iz kaznenog udarca. Baš nakon tog jedanaesterca sve se zakuhalo na terenu. Igrači Al Hilala odjurili su pokupiti loptu, a vratar Nawaf Al Aqidi nije se složio s takvom procedurom. On je žustro reagirao te je udario Joaa Nevesa. Iako mu je Francois Letexier prvotno pokazao žuti karton, VAR soba je intervenirala te mu je naknadno pokazan crveni karton. U igru je morao ući Mubarak Al Buainain kojemu je to bio i debi za Al-Nassr.

