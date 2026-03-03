VIDEO / ‘Vidim, znam pogađam’: Okršaj Lovre Majera i sportskog novinara u novom SK kvizu

Podijeli :

Stigla je nova epizoda kviza "Vidim, znam, pogađam" našeg komentatora i autora Krešimira Karačića u kojem se hrvatski sportaši natječu protiv sportskih zaljubljenika. Peta epizoda donosi okršaj hrvatskog nogometnog reprezentativca i igrača Wolfsburga, Lovre Majera, te sportskog novinara Indexa, Luke Terzića. Testirajte i svoje sportsko znanje te pogledajte tko je došao do pobjede u ovom dvoboju. Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.