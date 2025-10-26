VIDEO / Tottenham zabio tri gola glavom i porazio Everton na gostovanju

Podijeli :

Guliver Image

U zadnjoj utakmici 9. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham Hotspur je kao gost svladao Everton s 3-0.

Van de Ven zabio je dvaput u prvom poluvremenu, da bi Sarr (89) pred kraj dvoboja postavio konačni rezultat.

Prvi pogodak Nizozemac je zabio u 19 minuti susreta. Tada je stoper Tottenhama najbolje reagirao nakon kornera Spursa.

Drugi pogodak pao je u posljednjim trenucima prvog dijela, a ponovno je strijelac bio Van de Ven. I ovaj put je gol došao nakon kornera.

U posljednjim minutama susreta Tottenham je zabio i treći pogodak. I ovaj je zabijen glavom, a strijelac je bio Sarr u 89. minuti.

Treći Tottenham sada ima 17 bodova, kao i četvrti Sunderland, bod više ima drugi Bournemouth, dok je na vrhu Arsenal sa 22 boda.

Everton je 14. sa 11 bodova.