VIDEO / Thunderi stigli do sedme uzastopne pobjede, SGA ispisao povijest lige!

Aktualni NBA prvaci Oklahoma City Thunder su započeli drugu sezonu zaredom sedmom uzastopnom pobjedom, svladavši kod kuće s visokih 137-106 New Orleans Pelicanse.

Shai Gilgeous-Alexander je pobjedi pridonio s 30 poena, izjednačivši se s Oscarom Robertsonom u svojoj 79. uzastopnoj utakmici s 20 ili više bodova. Samo je Wilt Chamberlain, koji je tijekom karijere zabilježio niz od 196 i 92 utakmice, zabilježio dulji takav niz. Aktualni MVP NBA lige završio je s 8 od 14 šuteva iz igre, pogodio je svih 13 slobodnih bacanja i dodao sedam asistencija.

Zion Williamson, koji je sakupio devet skokova i podijelio šest asistencija, predvodio je Pelicanse s 20 bodova, dok je Trey Murphy III dodao 19. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je u porazu svoje momčadi sudjelovao sa skromnim učinkom, on je u 6:51 minutu na terenu zabio četiri koša (šut iz igre 2/2) i upisao dva skoka.

