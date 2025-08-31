VIDEO / Szoboszlai golčinom s 25 metara srušio Arsenal

Podijeli :

Liverpool je u 3. kolu Premier lige slavio s minimalnih 1:0 protiv Arsenala golom Dominika Szoboszlaija u 83. minuti.

Mađarski kapetan je spektakularnim udarcem, direktno iz slobodnog udarca, matirao vratara Davida Rayu.

Obje momčadi su vrlo oprezno otvorile utakmicu, pa se dugo čekalo na uzbuđenje pred bilo kojim golom.

Rano u utakmici ozlijedio se branič Topnika William Saliba, pa ga je u petoj minuti zamijenio Cristhian Mosquera. Prva veća opasnost viđena je u 22. minuti, kada je krilni igrač Arsenala Noni Madueke zaprijetio nakon kornera, a njegov udarac je Alisson obranio.

Arsenal je bio konkretniji do poluvremena, ali nije uspio stvoriti izgledniju priliku. Liverpool je bio bolja momčad u drugom poluvremenu.

Ofenzivni veznjak Florian Wirtz posebno se istaknuo. Upravo je njegov udarac u 60. minuti izazvao pravu pomutnju – obranio ga je vratar Arsenala Raya, da bi potom srušio Codija Gakpoa, a napadač Hugo Ekitike zatresao je mrežu. Epilog nije bio ni gol ni penal, jer je Gakpo bio u zaleđu u trenutku Wirtzovog udarca.

Liverpool je nastavio napadati i pritiskati – sve do 83. minute i nevjerojatnog gola Szoboszlaija.

Od tada je Arsenal preuzeo inicijativu. U sudačkoj nadoknadi, 15-godišnji igrač s klupe, Max Dowman, imao je priliku, ali njegov udarac je blokiran i Liverpool je trijumfirao.