(VIDEO) Strupar za SK: ‘Španjolce bih napao s klasičnim špicom, evo kojim’

Nadolazeći nogometni Euro prokomentirali smo s bivšim hrvatskim napadačem i reprezentativcem Belgije Brankom Struparom.

Strupara (54) smo za razgovor ulovili u Zadru na devetom izdanju Dalmatinko Cupa, najvećeg nogometnog turnira za djecu na ovim prostorima.

S posebnim je zanimanjem Strupar pratio mlađe uzraste Genka, u kojemu je u drugoj polovici 90-ih godina ostavio dubok trag i klubu pomogao donijeti povijesni, prvi naslov prvaka Belgije (1999.).

“Jako je lijepo ovdje, bravo za organizatore turnira. Svi iz mog Genka su oduševljeni gostoprimstvom. Baš sam prije desetak dana bio na obljetnici te titule iz 1999. Dojmovi su i danas kao da smo tek nedavno osvojili taj naslov, nevjerojatno. A nitko nam nije davao šanse, kao Leicesteru u Engleskoj one godine.“

Iako je prošlo već četvrt stoljeća od te 1999., Strupara se i danas rado sjećaju u Genku. Ne samo stariji i oni koji su s njim proživljavali te lijepe dane i godine, već i mladi, djeca. Oni koji su rođeni mnogo godina kasnije.

“To me svaki put iznova fascinira. U Belgiji me zaustavljaju dečki, djeca, pitam ih pa kako me se sjećaju, a oni kažu da su im pričali za mene. Drago mi je zbog toga, naravno. I dalje sam najbolji strijelac u povijesti kluba.“

Okrenimo se Euru. Prvo, Belgija. Je li naučila što iz razočaravajućeg ispadanja iz grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru (u grupi s Hrvatskom, Marokom i Kanadom)?

“Malo je sada sve poremećeno s Courtoisom koji nije uspio riješiti nesuglasice s izbornikom i neće ga biti na Euru. Belgija ima lakšu grupu od Hrvatske (op.a. Slovačka, Rumunjska i Ukrajina) i očekivanja su i dalje visoka. Imaju vrhunsku momčad, tu je De Bruyne, super napadači, a najveći je problem zadnja linija, pogotovo sada bez Courtoisa na kojeg su svi računali.“

Hrvatska?

“Italija i Španjolska su vrhunske momčadi, a Albaniju se nikako ne smije podcijeniti. Njima paše što ih svi smatraju autsajderima, ali dobro su posloženi, ozbiljna su momčad. Gledao sam ih par puta. Srećom i četiri trećeplasirana idu dalje pa to malo olakšava stvari. Ovo je vjerojatno posljednja Modrićeva godina, a možda se još netko oprosti. Hrvatska je jaka, ima srebro i broncu sa zadnja dva svjetska prvenstva i sada je vrijeme za velik rezultat i na Euru. Uz malo sreće, može jako daleko.“

Iz vaše napadačke perspektive, kakva je ofenzivna linija Vatrenih?

“Ima tu različitih profila. Petković je sličan meni, kao i Budimir koji je imao nevjerojatnu sezonu u Osasuni. Kramarić je u zadnje vrijeme sjajan u Hoffenheimu, on je malo povučeniji iza špica.“

Kako biste vi krenuli na Španjolce, s kojom formacijom i kojim napadačima?

“Ja bih uvijek igrao 4-2-3-1. S jednim pravim špicom koji može igrati leđima i licem prema golu, biti mantinela… Ili Budimir ili Petković. Ne možeš promašiti s njima.“

Tko će biti prvak?

“Drugo pitanje, haha. Navijački bih volio da to budu Hrvatska ili Belgija, ali puno je tu još kandidata. Samo u hrvatskoj grupi tu su Italija i Španjolska, a gdje su još Francuska koja ima rutinu osvajanja, pa domaćin Njemačka…“