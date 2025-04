VIDEO / Druga tenisačica svijeta ipak prejaka za Fett u Stuttgartu

Vrbovčanka Jana Fett, koja je u utorak na dvoranskom WTA 500 turniru u Stuttgartu u hrvatskom dvoboju svladala Osječanku Donnu Vekić, dan poslije nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale, jer ju je u 2. kolu svladala Poljakinja Iga Swiatek sa 6-2, 6-2 za 76 minuta.

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj, a baš kao i 2022. u Wimbledonu, 23-godišnja Poljakinja je ostvarila uvjerljivu pobjedu.

Ipak, Fett je u nekoliko navrata “pokazala zube” drugoj tenisačici svijeta i dvostrukoj pobjednici Porsche Tennis Grand Prixa (2022. i 2023.): prvo kad je spasila četiri ‘break-lopte kod 1-4 u prvom setu, a potom i kad je na početku drugog seta osvojila prva dva gema.

No, Poljakinja je potom u sljedećih šest gemova 28-godišnjoj Vrbovčanki prepustila svega osam poena i došla do svog trećeg uzastopnog četvrtfinala u Stuttgartu. Svakako joj je pomoglo to što je Fett napravila čak devet dvostrukih pogrešaka tijekom meča pa je osvojila samo 28% (7/25) poena na drugom servisu.

Swiatek u četvrtfinalu čeka pobjednicu dvoboja Amerikanke Emme Navarro (WTA – 11.) i nekadašnje pobjednice Roland Garrosa Latvijke Jelene Ostapenko (WTA – 24.), koji će biti odigran u četvrtak.

