VIDEO / Spursi vladaju Teksasom, pobjeda za Matkovićeve Pelicanse

San Antonio je pobijedio Houston 145:120 i nastavio borbu za prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

San Antonio Spursi su ostvarili pobjedu s najviše poena na utakmici ove sezone nadigravši kod kuće sa 145:120 Houston Rocketse. četiri igrača Spursa imala su 20 ili više poena, a najbolji je s 29 ubačaja bio Victor Wembanyama.

San Antonio je preuzeo vodstvo u nedjeljnoj utakmici uzbudljivom drugom četvrtinom koja je donijela prednost od 12 poena na poluvremenu. Spursi su povećali tu razliku na 27 poena kada je Stephon Castle pogodio tricu 5:45 minuta prije kraja treće četvrtine, čime su prednost od 110-94 uveli u posljednju trećinu. Houston se približio na dvanaest poena zaostatka početkom zadnje četvrtine, ali su se Spursi ponovno odvojili i vodili s čak 30 koševa u posljednjim minutama. Castle je dodao 23 poena za San Antonio, dok je De’Aaron Fox završio s 20 poena i 10 asistencija, Keldon Johnson je također postigao 20 poena, Dylan Harper je imao 19, a Julian Champagnie 11.

Kevin Durant i Amen Thompson predvodili su Houston s po 23 poena. Rocketsi, četvrti na Zapadu (39-24), u posljednjih šest utakmica su izmjenjivali pobjede i poraze te su pali 7,5 utakmica iza San Antonija, koji je drugi u Zapadnoj konferenciji s omjerom 47-17.

New Orleans Pelicansi su sinoć na svom terenu sa 138:118 svladali Washington Wizardse, a hrvatski košarkaš Karlo Matković je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao sa skromnim učinkom.

Matković je na terenu proveo nešto više od četiri minute i u tom je vremenu zabio pet koševa (šut iz igre 1/2, trice 1/1) te dodao dva skoka i jednu kradenu loptu). Trey Murphy III je pogodio četiri od devet trica na putu do 24 poena, Saddiq Bey je zabilježio double-double s 23 poena i 10 skokova zaa New Orleans. Murphy je u četvrtoj četvrtini s dvije trice potaknuo ključnu seriju New Orleansa od 12-0. Taj period je prelomio utakmicu, dajući Pelicansima prednost od 22 poena. Zion Williamson postigao je 20 poena u pobjedi. Miami Heat je upisao petu pobjedu zaredom svladavši na svom terenu sa 121-110 prvu momčad Istočne konferencije Detroit Pistonse kojima je ovo četvrti poraz zaredom. Tyler Herro je zabio 25 koševa za Miami, Bam Adebayo je ubacio 24 koša uz devet skokova, a Jaime Jaquez Jr. je dodao 19 poena, sedam asistencija i šest skokova. Kod Detroita najbolji je bio Cade Cunningham s 26 poena i 10 asistencija, dok je Jalen Duren, drugi All-Star Detroita, postigao 24 pogotka. Pistonsima (45-18) je prednost ispred Boston Celticsa (43-21) u Istočnoj konferenciji smanjena na samo 2 i pol utakmice. Toronto Raptors su na gostovanju s visokih 122-92 bili bolji od Dallas Mavericksa, a do slavlja ih je vodio RJ Barrett s 31 poenom, što mu je najbolji rezultat sezone. Scottie Barnes dodao je 17 poena za Raptorse, koji su izgubili dvije prethodne utakmice i četiri od pet. Jakob Poeltl imao je 16 poena i 10 skokova. U redovima Mavericksa, koji su izgubili sedam utakmica zaredom, najučinkovitiji je bio Daniel Gafford s 21 pogotkom. Rookie Cooper Flagg dodao je 17 poena, osam skokova, šest asistencija, dvije ukradene lopte i tri blokade. Brandon Williams dodao je 16 poena. Dallas je izgubio 17 od 19 zadnjih utakmica. Phoenix Sunsi su prekinuli niz od deset pobjeda Charlotte Hornetsa u gostima svladavši ih sa 111:99 na svom terenu. Devin Booker je utakmicu završio s double-double učinkom od 30 poena i 10 asistencija, Jalen Green i Collin Gillespie su svaki dodali po 24 poena za Phoenix koji su pobijedili u četiri od pet utakmica. Phoenix je sedmu u Zapadnoj konferenciji s omjerom 37-27.

Kod Hornetsa, koji su deseti u Istočnoj konferenciji s omjerom 31-32, LaMelo Ball je postigao 22 poena i ubacio četiri trice, Miles Bridges je postigao 16 poena, a Kon Knueppel je dodao 15 poena. U prvom poluvremenu bilo je 10 izjednačenja i 15 promjena vodstva, ali Sunsi su postigli prvih osam poena u drugom poluvremenu za vodstvo od 68-58 i od tada nisu gubili prednost. Sacramento Kingsi su upisali tek treću pobjedu u zadnjih 23 utakmice nadigravši Chicago Bullse sa 126:110, a Russell Westbrook je ostvario još jedan triple-double učinak. Westbrook, vodeći u povijesti po broju triple-doubleova, zabilježio je svoj peti ove sezone i 208. u karijeri s 23 poena, 11 skokova i 12 asistencija, što je najviše na utakmici. Malik Monk i Maxime Raynaud zajedno su postigli 56 poena, Monk je ubacio 30 koševa, a Raynaud je dodao 26 za Kingse, koji sada imaju omjer 3-4 nakon niza od 16 poraza. Collin Sexton ušao je s klupe i postigao 28 poena za Bullse. Portland Trail Blazersi su lako sa 131:111 pobijedili gostujuće Indiana Pacerse, a do pobjede ih je vodio Scoot Henderson s 28 ubačaja i šest asistencija. Jrue Holiday (pet trica) i Jerami Grant (četiri) postigli su po 21 poen za Trail Blazerse.asistencija i pet skokova u 24 minute. Kod Pacersa, kojima je ovo deveti poraz zaredom, najbolji je bio Pascal Siakam s 22 poena, imao šest skokova i pet asistencija. Ivica Zubac nije konkurirao za sastav Indiane. Orlando Magic je na gsotovanju s visokih 130:91 pobijedio Milwaukee Buckse, a Paolo Banchero postigao je 33 poena, najviše na utakmici.Jalen Suggs dodao je 20 za Orlando, koji je pobijedio u četvrtoj uzastopnoj utakmici. Desmond Bane postigao je 18 poena uz najviše asistencija na utakmici, devet. Bucksi su izgubili peti put u posljednjih šest utakmica, a ove su utakmice igrali bez ozlijeđenih Giannisa Antetokounmpa, Kevina Portera Jr. i Kylea Kuzme. Bobby Portis predvodio je Milwaukee po broju postignutih poena s 18 poena uz 10 skokova. Portis se svojim učinkom popeo na drugo mjesto NBA ljestvice svih vremena sa svojim 87. double-doubleom s klupe. Zaostaje samo za Detlefom Schrempfom (106). Boston Celticsi su sa 120:100 bili bolji od domaćih Cleveland Cavaliersa, a Jayson Tatum je u svojoj drugoj utakmici povratka, postigao je 20 koševa, Najbolji strijelac Bostona bio je Jaylen Brown s 23 koša, devet skokova i osam asistencija. Donovan Mitchell postigao je 30 koševa, a Evan Mobley 24 koša i osam skokova za četvrtoplasirane Cavalierse. James Harden imao je 19 koševa i 10 asistencija.

NBA rezultati:

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 98:109

LA Lakers – New York Knicks 110:97

Toronto Raptors – Dallas Mavericks 122:92

Miami Heat – Detroit Pistons 121:110

New Orleans Pelicans – Washington Wizards 138:118

San Antonio Spurs – Houston Rockets 145:120

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 91:130

Sacramento Kings – Chicago Bulls 126:110

Portland Trail Blazers – Indiana Pacers 131:111

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 111:99

