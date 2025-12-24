VIDEO / Spursi s 20 razlike porazili Thundere, ni 33 poena SGA nisu bila dovoljna!

Oklahoma City Thunder imali su se priliku 'osvetiti' San Antonio Spursima za nedavni poraz u NBA Cupu, no to im nije pošlo za rukom. Spursi su na domaćem parketu i noćas slavili 130:110.

Oklahoma City Thunder ušli su u ovu utakmicu u drugoj večeri uzastopnih susreta, nakon što su u ponedjeljak navečer svladali Memphis Grizzliese.

Ipak, prije te pobjede protiv Grizzliesa, Thunderi su izgubili dvije od posljednje tri utakmice, uključujući poraz u polufinalu NBA Cupa također od San Antonio Spursa.

Ni 33 poena Shaija Gilgeousa-Alexandera nisu bila dovoljna, budući da je OKC izgubio 15 lopti, dok je San Antonio imao svega osam izgubljenih. Sve to rezultiralo je porazom od 20 poena razlike, najvećim za Oklahoma City ove sezone. Thunder su sada izgubili tri od posljednjih pet utakmica i pali na omjer 26-4.

Oklahoma City će na Badnjak imati slobodan dan, a na parket se vraća na Božić, kada će se ponovno suočiti sa San Antonio Spursima.

