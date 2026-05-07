VIDEO / Spursi razbili Minnesotu i poravnali polufinalnu seriju

U noći sa srijede na četvrtak San Antonio Spursi su s uvjerljivih 133:95 bili bolj od Minnesota Timberwolvesa te su tako poravnali polufinalnu seriju Zapadne konferencije u NBA doigravanju.

Spursi su to napravili uz popriličnu rotaciju igrača. To su si mogli priuštiti jer su već nakon poluvremena vodili s 24 poena razlike.

Prednost je od tog trenutka samo rasla, a na kraju se zaustavila na +38 (133:95). Najviše poena u redovima San Antonija imao je Stephon Castle koji je ubacio 21 poen, no najbolju utakmicu odigrao je Victor Wembanyama koji je zabio 19 poena te uhvatio 15 skokova.

Popravio je Francuz i šut s linije tri poena pa je u ovoj utakmici imao 2/7 na trici u odnosu na 0/8 u prvoj utakmici. Zanimljivo je da su 14 od 15 igrača Spursa zabili poene u ovoj utakmici. Jedini koji se nije upisao na semafor bio je centar Mason Plumlee koji je na parketu proveo tri minute.

Kod Timberwolvesa nijedan igrač nije premašio 12 poena koliko su imali Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels i Terrence Shannon Jr.

Serija sada seli u Minnesotu. Prva od dvije utakmice na rasporedu devetog svibnja s početkom u tri sata i 30 minuta po hrvatskom vremenu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.