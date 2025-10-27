VIDEO / Spektakularno zakucavanje prvog picka drafta koje je izazvalo erupciju u dvorani

Podijeli :

Cooper Flagg je postigao 22 poena i spektakularno zakucao jednom rukom pred kraj treće četvrtine i pomogao Dallas Maverickima da dođu do pobjede protiv Toronto Raptorsa 139:129 i upišu svoju prvu pobjedu u sezoni sa svojim prvim pickom na draftu. Flagg je ovim sjajnim zakucavanjem postavio novi osobni rekord. Novinar Joey Mistretta naveo je da su Flaggovo zakucavanje i šut za dodatni poen pomogli mu da dosegne novi rekord karijere od 19 poena. Zakucavanje možete vidjeti od 1.46 na videu.

