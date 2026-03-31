VIDEO / Španjolska remizirala u drugoj prijateljskoj utakmici: Igrač Egipta iznesen na ‘auto-nosilima’

Nakon pobjede nad Srbijom u prvoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo, Španjolska je u drugoj remizirala s Egiptom rezultatom 0:0. U rotiranom sastavu Španjolci nisu uspjeli slomiti Egipćane pa osim crvenog kartona Hamdija Fathyja, vrijedi izdvojiti i ozljedu Islama Isse u 68. minuti. On je u pokušaju oduzimanja lopte sam sebi nanio ozljedu te su na teren morali ući liječnici i to na takozvanim auto-nosilima koji su toliko često u povijesti bili viđeni na HNL travnjacima.

Španjolska će na Svjetskom prvenstvu igrati protiv Zelenortske Republike, Saudijske Arabije i Urugvaja dok će Egipat igrati s Belgijom, Novim Zelandom te Iranom.

