VIDEO / Škotska preuzela vrh skupine C, dinamovac odigrao cijeli susret

U četvrtom kolu skupine C Škotska je s 2:1 bila bolja od Bjelorusije te su tako preuzeli vrh svoje grupe u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Bila je to zanimljiva utakmica s dva poništena pogotka. Povela je Škotska golom Chea Adamsa u 15. minuti.

Bjelorusi su uzvratili u 63. minuti Evgeniya Malashevicha, ali njegov gol je poništen. Sedam minuta kasnije vidjeli smo još jedan poništen gol, a ovaj je bio djelo Adamsa koji se našao u zaleđu.

Ipak, Škoti su u 84. minuti riješili pitanje pobjednika jer je Scott McTominay u 84. minuti zabio za 2:0.

Nije to bio posljednji pogodak na utakmici jer je Bjelorusija u 96. smanjila golom Gleba Kuchka, ali to je bilo sve što su napravili.

Na kraju je Škotska slavila s 2:1 te su tako privremeno skočili na vrh skupine C. Tamo mogu ostati ako Danska propusti svladati Grčku u večernjem terminu. Za Škotsku je cijelu utakmicu odigrao Dinamov igrač Scott McKenna.