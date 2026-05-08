VIDEO / Budimir zabio gol za Osasunu, ali njegova momčad prosula je nemoguće

U utakmici 35. kola španjolske La Lige Osasuna Ante Budimira gostovala je kod pretposljednjeg Levantea te je izgubila s 3:2 iako je vodila s 2:0 nakon samo 11 minuta.

Već nakon tri minute vodili su s 1:0. Za to je bio zaslužan Jeremy Toljan koji uopće nije Budimirov suigrač. Naime, branič Levantea pokušao je ubačaj napadača Osasune otkloniti, no krivo je procijenio putanju pa je u stilu najboljih napadača poslao loptu u svoju mrežu za 1:0 Osasune. Toljan je inače rođen u Stuttgartu, ali ima i hrvatske korijene. Njegova majka je Hrvatica te je mogao nastupati za Vatrene. Međutim, odlučio se za Njemačku s kojom mu je najveći uspjeh srebro na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

Samo osam minuta kasnije Ante Budimir upisao se u strijelce. Njemu je sjajnu loptu poslao Abel Bretones nakon čega je hrvatski napadač loptu desnom nogom poslao u nebranjenu mrežu za 2:0 Osasune.

Ipak, momčad iz Pamplone ispustila je vodstvo do kraja poluvremena, a za to je zaslužan bio Victor Garcia koji je zabio u 35. te u 37. minuti. Tako se Levante ekspresno vratio u susret koji bi im mogao biti itekako važan u borbi za ostanak.

Levante je ubrzo dobio i veliku pomoć Sergija Herrere koji je kao vratar rukom igrao 40 metara daleko od svog gola. Time je zaradio crveni karton, a momčad iz Valencije igrača više iskoristila je u 90. minuti kada je Karl Etta Eyong zabio za 3:2.

Ovim slavljem je Levante ostao u igri za ostanak u La Ligi. S ova tri boda stigli su samo na bod od Seville koja s 37 bodova drži 17. mjesto koje donosi spas. Sevilla ima i utakmicu manje, no dobra stvar za Levante je što im je 12. mjesto udaljeno tek dva boda. Zanimljivo je da to 12. mjesto drže baš njhovi gradski rivali Šišmiši, odnosno Valenica.

Što se tiče Osasune, oni su propustili skočiti na sedmo mjesto koje trenutačno nosi plasman u četvrto i posljednje pretkolo Konferencijske lige.

