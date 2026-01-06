VIDEO / Sjajna Marčinko spasila servis za meč i upisala prvu WTA pobjedu nakon više od dvije godine

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak odigran je meč prvog kola WTA 250 turnira u Aucklandu. U njemu su sudjelovale Zagrepčanka Petra Marčinko i Kolumbijka Camila Osorio. Nakon velike drame u kojoj je Osorio bila na pragu pobjede je na kraju s 2-1 u setovima ipak slavila Marčinko.

Prvi set bio je netipičan za WTA razinu. Nakon devet gemova nismo vidjeli nijednu break loptu te je u deseti gem Marčinko ušla s prednošću 5:4. Tada Zagrepčanka dolazi do dvije vezane set-lopte koje ne koristi, ali ubrzo stiže i do treće koju realizira za 6:4.

U drugoj dionici Zagrepčanka se u potpunosti ugasila te je Osorio s glatkih 6:0 odvela meč u set odluke. Tamo je Marčinko povela s 1:0 da bi u drugom gemu propustila čak 10 break prilika. Već u sljedećem gemu stigla je kazna jer je Osorio breakom došla do 2:1. Međutim, Marčinko se uspjela vratita privremeno na 2:2.

Povratak je trajao kratko i Osorio je s dva gema u nizu odjurila na 4:2. No, Zagrepčanka nije odustajala. Uspjela se vratiti na 4:4, a potom i povesti tek drugi put u setu odluke. Ne bi WTA bio WTA bez novog obrata. Osorio je glatko osvojila gem za 5:5 da bi u 11. gemu seta napravila break kojim si je “kupila” servis za meč. Međutim, obratima ni tu nije bio kraj. Već u sljedećem gemu do breaka je došla Marčinko koja je tako meč odvela u tie-break.

U “trinaestoj igri” bolja igračica bila je Hrvatica koja je s uvjerljivih 7-2 došla do pobjede i plasmana u drugo kolo. Marčinko je tako ostvarila svoju prvu WTA pobjedu još nakon listopada 2023. godine kada je u prvom kolu WTA Monastira s 2-1 u setovima bila bolja od Marine Bassols Ribere.

U drugom kolu Aucklanda Marčinko će igrati protiv pobjednice meča između Osječanke Donne Vekić i Filipinke Alexandre Eale.