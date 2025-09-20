VIDEO / Ronaldo postigao dva pogotka, evo koliko mu još nedostaje do 1000 golova

Podijeli :

Nezaustavljivi Ronaldo nastavlja tresti protivničke mreže.

U trećem kolu Saudijske Pro lige, Al-Nassr je kao domaćin slavio protiv Al-Riyada, uvjetno rečeno, na portugalski pogon.

Već u šestoj minuti za vodstvo domaćih zabio je Félix. Prednost je u 30. minuti udvostručio Coman.

Samo tri minute kasnije Félix asistira Ronaldu koji pogađa za 3:0, da bi u 44. minuti VAR poništio novi pogodak Félixa.

Međutim, u 49. minuti bilo je 4:0 i gol Félixa ovoga je puta priznat, a počasni pogodak za goste u 51. minuti postigao je Sylla.

Konačan rezultat postavio je Ronaldo u 76. minuti na asistenciju Comana i tako stigao do brojke od 945 golova u karijeri.

Na listi strijelaca Félix je prvi s pet pogodaka, King ima četiri, dok su po tri osim Ronalda postigli Malcom, Bergwijn, Benzema, Retegui i Toney.

Dodajmo da je za Al-Nassr ovo bila treća pobjeda u isto toliko utakmica na startu sezone, a maksimalan je još i Al-Ittihad.

