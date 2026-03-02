VIDEO / Prekinuta utakmica La Lige, sudac pokrenuo protokol protiv rasizma

Podijeli :

La Liga je pokrenula istragu zbog navodno izrečene uvrede na utakmici Elchea i Espanyola.

Istraga je pokrenuta nakon optužbi da je Rafa Mir tijekom utakmice Elche – Espanyol (2:2) uvrijedio Omara El Hilalija poručivši mu da je “došao ovdje čamcem”.

Sve se to dogodilo u 78. minuti susreta, a ta rečenica aludira na migrante koji u Španjolsku dolaze morskim putem. Rafa Mir je, prema navodima, s rukom preko usta nešto dobacio suparniku, nakon čega je El Hilali odmah prišao sucu i prijavio incident.

Glavni sudac aktivirao je protokol protiv rasizma te je utakmica bila prekinuta nekoliko minuta.

Sve ovo dolazi i nakon incidenta s Vinicusom Juniorom i Gianlucom Prestiannijem u Ligi prvaka.