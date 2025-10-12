VIDEO / Poslušajte hrvatsku himnu prije ogleda s Gibraltarom

Podijeli :

Ovaj put, Lijepa naša nije imala glazbenu podlogu, već ju je svojim nevjerojatnim glasom izveo sve popularniji pjevač Mate Grgat. Kad je počeo, svi su utihnuli i osjetili jezu, uživajući u njegovoj a capella izvedbi stasitog Dalmatinca sa zagrebačkom adresom. Je li ovo jedna od najimpresivnijih izvedbi Lijepe naše, posebno na nogometnim stadionima, prepustit ćemo vašem sudu. No, svakako vas pozivamo da uživate u ovoj izvedbi, bilo da ste je propustili ili jednostavno želite ponovno uživati u njoj.

