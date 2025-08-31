VIDEO / Pogledajte show bivšeg hajdukovca u Sloveniji

Podijeli :

Bivši igrač Hajduka u dresu Celja, Franko Kovačević, briljirao je u prvom poluvremenu protiv Domžala u sklopu 7. kola slovenske lige. Prvo je Kovačević precizan bio u 8. minuti za vodstvo 1:0, zatim je u 36. povisio na 2:0. Domžale je smanjilo na 2:1 u 44. s bijele točke, strijelac je bio Vučkić. Show je nastavio Kovačević i u 47. kada je zabio za vodstvo Celja 3:1. Kovačević je onda dobio poštedu i nije zaigrao u drugom poluvremenu.

