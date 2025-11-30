VIDEO / Pogledajte ružan start jednog od najboljih Chelseajevih igrača u londonskom derbiju: Sudac mu je prvo pokazao žuti karton

Podijeli :

U nedjelju popodne je počeo londonski derbi između Chelseaja i Arsenal, a nakon nešto bolje igre Chelseaja sve je uprskao njihov ekvadorski veznjak Moises Caicedo. On je pred kraj poluvremena ružno startao na Mikela Merina. Pritom se i sam ozlijedio, a kad se pridigao mu je Anthony Taylor pokazao žuti karton. Međutim, VAR soba je pozvala Engleza koji je Caicedu pokazao crveni karton i ostavio Bluese s desetoricom. Težak je to udarac u borbi za vrh Premier lige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.