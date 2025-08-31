VIDEO / Pogledajte kako je hrvatski vratar sjajno obranio jedanaesterac

Podijeli :

U utakmici petog kola švicarske Super lige suočili su se Lausanne i St. Gallen. U obje ekipe Hrvatska ima svoje igrače, ali više očiju bilo je usmjereno prema Lausanneu gdje brani Karlo Letica. Bivši igrač Hajduka našao se na pretpozivu Zlatka Dalića za utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom. Letica je u 16. minuti bio primoran spašavati svoju momčad. St. Gallen je dobio kazneni udarac, a zbog prigovora je hrvatski vratar dobio žuti karton. Međutim, to mu neće teško pasti jer je nekoliko trenutaka kasnije Aliou Baldeu obranio jedanaesterac.

