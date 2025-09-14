VIDEO / Pep na rubu suza pred početak utakmice s Unitedom

Podijeli :

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola bio je na rubu suza pred početak utakmice s Manchester Unitedom kada se odavala počast preminulom boksaču Rickyju Hattonu.

Hatton je bio bivši svjetski prvak u velteru i trebao se vratiti u ring u prosincu ove godine nakon 13 godina pauze, tijekom koje je radio kao trener i promotor. Boksač je pronađen mrtav u svojem domu u Manchesteru, a zasad se ne zna uzrok smrti, no policija tvrdi da smrt nije bila nasilna.

Na Etihadu je održana minuta šutnje, u videu iznad pogledajte kako je to izgledalo.

