VIDEO / Osasuna u nadoknadi fenomenalnim golom srušila Real, Budimir zabio i iznudio penal

Nogometaši Osasune pobijedili su vodeći madridski Real 2:1 na domaćem terenu, u uzbudljivoj utakmici 25. kola španjolske La Lige.

Real je upisao treći ligaški poraz u sezoni te je ostao na dva boda više od Barcelone koja ima utakmicu manje. Osasuna je na devetom mjestu ljestvice.

Krajem prvog poluvremena Osasuna je povela i to zaslugama Ante Budimira. Prvo je hrvatskog napadača u svom šesnaestercu srušio golman Reala Courtois, a potom je Budimir bio miran i precizan s bijele točke za 1:0 Osasune u 38. minuti.

Sve do 73. minute Osasuna je čuvala minimalno vodstvo, ali je tada gotovo sve napravio Valverde. Prošao je kompletnu domaću obranu i odlično asistirao Vinicius Junioru koji je pogodio za 1:1. Odluka o pobjedniku dogodila se u 90. minuti kada je Raul Garcia majstorskim driblingom prevario Asencija i potom zabio za veliko slavlje domaćih navijača i 2:1 Osasune.

Budimir je u domaćem sastavu zamijenjen u 67. minuti.

