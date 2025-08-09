VIDEO / Nijemac ismijavao Slovenca nakon pada, pogledajte reakciju bijesnog Dončića!

Podijeli :

Slovenska košarkaška reprezentacija poražena je 89:103 od Njemačke u pripremnoj utakmici za Eurobasket. Glavna priča susreta bio je sukob Luke Dončića i Isaaca Bonge.

U drugoj četvrtini Njemačka je kontru završila košem Andersona, no prilikom njegovog poentiranja faulirao ga je Luka Ščuka, pa je dosuđeno i dodatno slobodno bacanje za Njemačku. Slovenac je nakon fauliranja suparnika nezgodno je pao na gležanj te složio bolnu grimasu.

Njemački U19 reprezentativac Bonga unio mu se u lice i rugao zbog pada, što je razbjesnilo Luku Dončića. Kapetan je stao u obranu suigrača i krenuo u sukob s Bongom, pogledajte!