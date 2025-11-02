VIDEO / Ni Giannisova sjajna završnica nije pomogla Bucksima da poraze Šarićeve Kingse

Podijeli :

U subotu navečer odigrana je utakmica Milwaukee Bucksa i Sacramento Kingsa u čijem je rosteru hrvatski reprezentativac Dario Šarić. Gledali smo zanimljivu utakmicu koja je na kraju pripala kalifornijskoj momčadi sa 135:133.

Bila je to utakmica s puno poena, a za to nam je dovoljno bilo vidjeti visoki rezultat na poluvremenu. Bucksi su tada vodili sa 71:70. Nešto bolje obrane su bile u drugom poluvremenu, ali obje ekipe su otišle “debelo” preko 100 poena.

Najzanimljivija je bila posljednja četvrtina u kojoj su stalno vodili Kingsi. Najbliže povratku bili su domaći kada je njihov najbolji igrač Giannis Antetokounmpo nanizao 11 poena. Sve je krenulo s njegova dva slobodna bacanja nešto manje od četiri minute prije kraja, a završilo minutu i 23 sekunde prije kraja. Grk je držao svoju ekipu u igri sve do kraja, no Sacramento je na kraju slavio sa 135:133.

Sjajni Giannis je utakmicu završio s 26 poena, 11 skokova i osam asistencija. Kod Kingsa je najbolji bio Zach LaVine s 31 poenom, a pridružio mu se i veteran Demar DeRozan s 29 poena. Brojku od 20 probili su i europski prvak Dennis Schroder (24 poena) te Litavac Domantas Sabonis (24 poena).

Kod gostiju Dario Šarić nije ulazio u igru. Kingsi su sada na omjeru 2-4 dok su Bucksi na obrnutom 4-2 omjeru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.