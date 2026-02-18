VIDEO / Newcastle zabio šest golova Qarabagu, Gordon zabio četiri gola i ispisao povijest

Podijeli :

U 18 sati i 45 minuta krenula je peta utakmica šesnaestine finala u Ligi prvaka. U dalekom Azerbajdžanu Qarabag je ugostio Newcastle te je izgubio 6:1. Samo tri minute trebali smo čekati na prvi pogodak. Na sjajnu loptu Dana Burna odlično je reagirao Anthony Gordon koji je zabio za 1:0 u trećoj minuti susreta. Samo šest minuta kasnije je Malick Thiaw zabio za 2:0 i Svrake su nakon samo osam minuta napravile ključan korak prema osmini finala Lige prvaka.

U 32. minuti je Anthony Gordon realizirao kazneni udarac za 3:0.

Samo dvije minute kasnije je Englez kompletirao hat-trick i Newcastle je nakon 34 minute vodio s 4:0.

Englez iz Liverpoola nije stao ni nakon toga te je netom prije kraja poluvremena izborio novi kazneni udarac koji je i realizirao za visokih 5:0 nakon 45 minuta. S ta četiri gola u prvom poluvremenu Gordon je prvi igrač u povijesti play-offa Lige prvaka kojemu je to pošlo za nogom.

U drugom dijelu je Qarabag golom Elvina Cafarquliyeva smanjio na 5:1.

Povećao je Newcastle ponovno prednost u 72. minuti kada je Jacob Murphy uz dosta sreće pogodio s dvadesetak metara za 6:1 Svraka.

Do kraja susreta nije bilo golova i Newcastle je sa 6:1 praktički osigurao prolazak u osminu finala Lige prvaka. Uzvrat je za šest dana na St. James’s Parku s početkom u 21 sat.

