VIDEO / Modrić: Izbornik je promijenio neke stvari, ali mislim da treba inzistirati na tome

Kapetan Luka Modrić bio je junak susreta protiv Poljske kada je zabio sjajan gol iz slobodnjaka za pobjedu Hrvatske 1:0 u 2. kolu Lige nacija.

Modrić je od novinara u mix zoni prvo primio čestitke za 39. rođendan.

“Hvala. Bilo je važno pobijediti nakon četiri utakmice bez pobjede za podizanje samopouzdanja i da se prekine taj mali negativan niz. Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu, rezultatski je to moglo biti bolje, ali moramo biti zadovoljni našom igrom i pristupom i to je put za dalje.”

Komentirao je gol i svoj nastup protiv Poljske.

“Najbitnije je da je ekipa pobijedila i da smo odigrali odličnu utakmicu. Eto, gol je, lijep je, hvala Bogu da sam zabio, ali najbitnije je ponavljam, naša igra, borbenost i zajedništvo koje smo pokazali danas. Navijači su bili fenomenalni, isto tako su nas nosili na kraju kad je bilo teško. Jer, kad ne riješiš utakmicu prije onda si malo u nekoj nervozi iako nismo dopustili da nam stvore šanse, osim te Lewandowskog kad je pogodio prečku iz ničega i pokazao kakav je majstor, ali hvala Bogu nije zabio.”

Portugalci su slavili protiv Škota.

“Mi trebamo gledati nas, najvažnije je što mi radimo, a drugi rezultati ionako ne ovise o nama. Najbitnije je da mi radimo naš posao kako treba.”

Komentirao je i smjenu generacija, mlade dečke koji dolaze…

“Mislim da smo pokazali ove dvije utakmice da ima dosta talenta i kvalitete za budućnost, da se ne trebamo bojati, ali treba ići utakmicu po utakmicu. Izbornik je promijenio neke stvari, pogotovo u taktičkom smislu, što igramo s trojicom iza, to nismo mislim nikad igrali otkako sam ja u reprezentaciji tako da će trebati sigurno neke utakmice da se uigramo, Možda neće ići sve kako treba, ali mislim da treba inzistirati na tome.”

Negativan niz od četiri utakmice bez pobjede je prekinut.

“Pa dobro, to je nogomet, dogodi se da neke utakmice koje si zaslužio pobijediti ne pobijediš, pogotovo te dvije s Eura gdje smo imali sve u našim rukama protiv Albanije i Italije. Po meni samo nas je dekoncentracija koštala da ne odemo dalje. To je iza nas, nadam se da ćemo izvući pouke iz tih utakmica za buduće utakmice jer i u kvalifikacijama i na Euru to nam se ponovilo nekoliko puta i ako želiš ostvariti rezultate i ići do kraja na natjecanjima moraš držati tu koncentraciju više od 90 minuta.”

“Najbitnije je da sam zdrav, motiviran kao na počecima i to je to, do koje brojke će ići, vidjet ćemo”, zaključio je Modrić.