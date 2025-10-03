VIDEO / Mladi Nijemac sjajnim golom srušio Kramarićev Hoffenheim

Podijeli :

U prvoj utakmici šestog kola njemačke Bundeslige Hoffenheim je ugostio Köln na svom terenu. Međutim, domaći travnjak nikako ne leži Hoffenheimu koji je protiv Kölna upisao svoj treći uzastopni poraz kod kuće. Gosti su u petak navečer slavili sjajnim pogotkom Saida El Male u 16. minuti.

Iako je Hoffenheim imao kontrolu u prvom poluvremenu, do vodstva su došli gosti koji su imali veliku podršku svojih navijača. Neoprezna je u 16. minuti bila obrana Hoffenheima koja je izgubila loptu. Do nje je došao Said El Mala koji je s nekoliko driblinga promiješao obrambene igrače te je na kraju zabio pored Olivera Baumanna za 1:0.

Domaći su pokušavali, ali obrana Kölna nije curila. Nije urodilo plodom ni ubacivanje Andreja Kramarića u drugom dijelu. Köln je tako na kraju došao do prve pobjede nakon kraja kolovozaa kada su kod kuće porazili Freiburg s uvjerljivih 4:1.

Köln je ovom pobjedom skočio na četvrto mjesto Bundeslige s 10 bodova. S druge strane, Hoffenheim je sada 10. sa sedam bodova.