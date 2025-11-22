VIDEO / Bayern preokrenuo protiv Freiburga: Kane došao na gol od Hrvata

Podijeli :

U subotnjem terminu Bundeslige Bayern Munchen je ugostio Freiburg čiji je član Igor Matanović. Bavarci su očekivali lagano pobjedu, ali stigao je šok već u 12. minuti susreta. Tada je nakon udarca iz kuta lopta došla do Yuita Suzukija koji je matirao Manuela Neuera za 1:0 Freiburga. Poveo je Freiburg i s 2:0, ali Bavarci su onda ubacili u višu brzinu i na kraju su preokrenuli rezultat u svoju korist i tu u stilu. Freiburg su na kraju porazili s visokih 6:2.

Freiburg je drugi gol zabio u 17. miuti kada je nakon kornera pogodio reprezentativac Švicarske Johan Manzambi.

Bayern je ubrzo preko Lennarta Karla smanjio na 2:1. Do kraja poluvremena zabio je Michael Olise za 2:2, a onda je u drugom dijelu Bayern u potpunosti preokrenuo susret. Dalot Upamecano zabio je za vodstvo 3:2 da bi nekoliko minuta kasnije pogodio Harry Kane. Englezu je to bio 24. klupski gol sezone te je sada samo jedan iza hrvatskog napadača Franka Kovačevića koji igra za slovensko Celje.

Nije to bio posljednji gol na utakmici za Bayern jer je u 78. minuti relativno novo pojačanje Nicolas Jackson pogodio za 5:2. Nije dugo trebalo čekati za šesti pogodak. Samo šest minuta kasnije zabio je Olise kojemu je to bio drugi pogodak na utakmici. Tu je Bayern stao te je sa 6:2 učvrstio vodstvo na vrhu Bundeslige.

