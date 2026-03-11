VIDEO / Arsenal iz kontroverznog penala stigao do remija u Leverkusenu!

Podijeli :

U prvom susretu osmine finala Lige prvaka nogometaši Bayera i Arsenala su u Leverkusenu odigrali bez pobjednika 1-1 čime se neizvjesnost prolaska dalje prebacuje na London idućeg tjedna.

Vrlo oprezno su dvoboju pristupili igrači oba sastava, a ravnopravnih prvih 45 minuta nije donijelo niti jedan pogodak. Najbliže su mu bili gostujući igrači, odnosno, Martinelli koji je u 20. minuti žestoko naciljao gredu.

Bayer je silovito otvorio drugo poluvrijeme. U prvom je napadu opasno visio Arsenal, ali se vodeća momčad Premier lige izvukla, no nije u 46. minuti. Nakon kornera Andrich je pogodio za veliko slavlje na BayAreni i domaćih 1-0.

Arsenal je cijelu utakmicu odigrao vrlo neinventivno u napadačkom smislu, ali je ipak do kraja došao do pogotka i to nakon prilično sumnjivo dosuđenog jedanaesterca.

Pao je u domaćem šesnaestercu Madueke, pitanje je da li nakon bilo kakvog kontakta, a s bijele točke Havertz je pogodio za konačnih 1-1.

Uzvratna se utakmica igra idućeg utorka na Emiratesu.

