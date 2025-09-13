VIDEO / Majer zabio prvijenac u Bundesligi ove sezone

Podijeli :

Hrvatski veznjak Lovro Majer zabio je svoj prvijenac u ovoj sezoni Bundeslige. Majer je u prošlom susretu protiv Mainza upisao asistenciju u remiju 1:1, a sada se upisao u strijelce protiv Kolna u 65. minuti smanjivši vodstvo Kolna na 2:1. Na kraju se Koln u 91. vratio pogotkom Johannessona da bi osam minuta kasnije Arnold zabio za 3:2. S obzirom na to da je nadoknada bila obilata, 14 minuta, Koln je imao priliku za povratak. To je i iskoristio te su u posljednjoj minuti sudačke preko Kaminskog poravnali na 4:4

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.