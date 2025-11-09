VIDEO / Ludi restart utrke u Brazilu: Leclerc ostao bez prednjeg kotača

Podijeli :

Velika nagrada Brazila krenula je uzbudljivo. Nakon starta je zbog nesreće Gabriela Bortoleta na stazu izašao sigurnosni automobil da bi na restartu ponovno nastao kaos. Stvorila se velika gužva, a onda je jedna reakcija Andree Kimi Antonellija utjecala na to da se njegov Mercedes zabije u Charelsa Leclerca. Vozač Ferrarija gadno je nastradao jer je ostao bez prednjeg kotača i utrka je za njega ubrzo bila gotova. Najviše je profitirao Oscar Piastri koji je s četvrte pozicije skočio na drugo mjesto.

