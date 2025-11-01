VIDEO / Kylian Mbappe zabio već šesti penal sezone

Podijeli :

U 11. kolu španjolske La Lige Real Madrid je ugostio Valenciju na Santiago Bernabeuu te im nije trebalo previše vremena da stignu do vodstva. U 18. minuti susreta je Cesar Tarrega igrao rukom u svom kaznenom prostoru, a nakon toga je Mateo Busquets uz VAR provjeru pokazao na bijelu točku. Izvođač je kao i inače bio Kylian Mbappe. Francuz je bio siguran te je tako realizirao svoj šesti jedanaesterac ove sezone. Samo 12 minuta kasnije Mbappe je ponovno pogodio i Real je poveo s 2:0.

