VIDEO / Komentatori SK o naših 18 godina: ‘Bilo je tu i 3 sata prijenosa kad si okupan znojem, ali to je čar posla’

Podijeli :

Nije uvijek bilo lako, ali Sport Klub Hrvatska slavi danas svoj veliki punoljetni, 18. rođendan. Jedni od kako se to popularno u nogometu kaže, 'senatora' na SK, Goran Grgić i Marin Mrduljaš Babo u specijalnoj izdanju emisije Jutro SK ispričali su svoje viđenje naše televizije te čega je tu sve bilo u proteklih 18 godina.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.