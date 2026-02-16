VIDEO / Kad te suigrač spriječi da napraviš glupost

Podijeli :

U nedjelju navečer odigrao se gradski derbi u španjolskoj La Ligi. Levante i Valencia odigrali su dvoboj "šišmiša" u kojem je na kraju slavila gostujuća Valencia s 2:0.

Obje ekipe su u žestokoj borbi za ostanak pa ne čudi što je prvo poluvrijeme prošlo bez pogodaka. Na prvi gol trebali smo čekati sve do 64. minute kada je Largie Ramazani pogodio za vodstvo Valencije. 20 minuta kasnije Valencia je ponovno zatresla mrežu svog ljutog gradskog rivala. U 84. minuti je za 2:0 pogodio Umar Sadiq te je pitanje pobjednika bilo riješeno.

POVEZANO VIDEO / Valencia slavila u ljutom gradskom derbiju, igrač Levantea dobio crveni karton jer je pljeskao sucu!?

Trener Levantea Luis Castro iz igre je u 69. minuti povukao Ikera Losadu, koji je vidno ljutit stigao na klupu svoje momčadi.

Nije poznato je li razlog bio rezultat, izmjena ili neka sudačka odluka, ali Iker Losada ostavio je jednu od upečatljivijih scena utakmice upravo s klupe. Igrač Levantea počeo je izgovarati psovke, a njegov suigrač José Luis Morales, koji je sjedio tik uz njega, prekrio miu je usta kako bi ga smirio i spriječio da kamere zabilježe što govori.