VIDEO / Valencia slavila u ljutom gradskom derbiju, igrač Levantea dobio crveni karton jer je pljeskao sucu!?

U nedjelju navečer odigrao se gradski derbi u španjolskoj La Ligi. Levante i Valencia odigrali su dvoboj "šišmiša" u kojem je na kraju slavila gostujuća Valencia s 2:0.

Obje ekipe su u žestokoj borbi za ostanak pa ne čudi što je prvo poluvrijeme prošlo bez pogodaka. Na prvi gol trebali smo čekati sve do 64. minute kada je Largie Ramazani pogodio za vodstvo Valencije. 20 minuta kasnije Valencia je ponovno zatresla mrežu svog ljutog gradskog rivala. U 84. minuti je za 2:0 pogodio Umar Sadiq te je pitanje pobjednika bilo riješeno.

Do kraja susreta nije bilo golova i Valencia je s 2:0 došla do važna tri boda. Skočili su na 14. mjesto La Lige, ali imaju samo dva boda više od 18. Mallorce koja drži posljednje mjesto koje vodi u drugu ligu. Levante je ovim porazom ostao zacementiran na pretposljednjem mjestu lige te im 17. Rayo Vallecano bježi velikih sedam bodova.

Vrijedi još izdvojiti i crveni karton Kervina Arriage koji je u razmaku od 20 sekundi dobio dva žuta kartona, jedan zbog prigovora sucu, a drugi zbog pljeskanja na odluku suca.

