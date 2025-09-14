VIDEO / Đoković se pojavio u Ateni, najviše se razveselili najmlađi

Podijeli :

Novak Đoković i njegova obitelj nedavno su postali službeni stanovnici Atene, a činjenica da Grci zaista vole i poštuju srpskog tenisača bila je očita u nedjelju poslijepodne.

Đoković došao je pogledati meč Davis Cupa između Stefanosa Tsitsipasa i Joaoa Fonsece iz Brazila.

Njegova pojava na tribinama nije mogla proći nezapaženo, a njegov dolazak najviše su pozdravili najmlađi.

Pogledajte video na početku teksta kako je to izgledalo.

