VIDEO / Sučić upisao prvu asistenciju u La Ligi ove sezone, Atletico pobijedio kasnim golom

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić asistirao je za pogodak Real Sociedada u Madridu u porazu od Atletica 3:2. Domaćin je poveo u 5. minuti golom Sorlotha, a Sociedad je izjednačio u 9. preko Solera, koji je krasno pogodio nakon proigravanja Sučića. Veznjaku Vatrenih to je bila prva asistencija u La Ligi ove sezone. U nastavku se u junaka domaćih pretvorio Nicolas Gonzalez koji je poentirao u 67. i 81. minuti, a u međuvremenu je drugo izjednačenje gostima donio Oyarzabal u 68. minuti. Sučić je iz igre izašao u 74.