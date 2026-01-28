VIDEO / Denver u drami izgubio od vodećeg na Istoku, Hrvati jednoznamenkasti

Podijeli :

Košarkaši Detroita noćas su slavili u NBA derbiju u Denveru. Vodeća momčad Istoka pobjedom 109:107 potisnula je Denver s drugog na treće mjesto Zapada.

Pobjedu gostiju potvrdio je Tobias Harris tek dvije sekunde prije kraja, pogocima s linije slobodnih bacanja. Još sredinom posljednje četvrtine Detroit je vodio s 85:73.

Cade Cunningham i Tobias Harris postigli su po 22 poena za 34. pobjedu Detroita ove sezone, a Cunningham je tome dodao i 11 asistencija. Treba istaknuti da se Denver borio iznimno hrabro. Domaćini su nastupili bez četvorice ključnih igrača, uključujući i srpsku zvijezdu Nikolu Jokića, no ipak su bili nadomak iznenađenja. Neposredno prije kraja domaćini su se približili na 107:106, ali za potpuni preokret ponestalo im je snage.

Zvijezda Denvera Jamal Murray imao je priliku izboriti produžetak kada je u posljednjoj sekundi stao na liniju slobodnih bacanja, no od tri pokušaja pogodio je samo jedan. Ukupno je postigao 24 poena.

Prvoplasirana Oklahoma City Thunder svladala je New Orleans Pelicanse 104:95, a sjajni Shai Gilgeous-Alexander nastavlja impresivan niz – već 118 utakmica zaredom postiže najmanje 20 poena.

Prošlogodišnji MVP lige ovoga je puta ubacio 29 poena te se približio na osam utakmica rekordu legendarnog Wilta Chamberlaina, koji je granicu od 20 poena premašio na 126 uzastopnih utakmica. Chet Holmgren dodao je 20 poena, a Isaiah Joe 17.

Karlo Matković je igrao deset minuta za New Orleans i postigao šest koševa (šut za dva 0-2, trica 2-2) uz 2 skoka i po jednu osvojenu loptu i blokadu.

Nažalost, susret je obilježio incident u završnici, kada su se sukobili Lu Dort iz Oklahome i Jeremiah Fears iz New Orleansa, nakon čega je došlo do naguravanja više igrača. Trener Oklahome Mark Daigneault smatra da je do incidenta došlo zbog lošeg suđenja.

“Dobri dečki, dobra momčad, ali mislim da su u posljednjim minutama izgubili kontrolu nad utakmicom“, rekao je Daigneault.

LA Clippersi slavili su protiv Utah Jazza 115:103 i tako došli do treće uzastopne pobjede. Nakon lošeg ulaska u sezonu, Clippersi su se posložili i u zadnje vrijeme bilježe dobre rezultate. Ivica Zubac igrao je 22:14 minute i postigao devet koševa uz šut za dva 4-6, slobodna bacanja 1-2. Upisao je sedam skokova i tri asistencije.

Najefikasniji bio je Kawhi Leonard s 21 poenom i sedam skokova dok je James Harden dodao 16 poena i deset asistencija. Kod Jazza Ace Bailey završio je s 20 poena, a Lauri Markkanen dodao je 19.

New York Knicksi su trećom uzastopnom pobjedom potvrdili treće mjesto na Istoku. Uvjerljivo su sa 103:87 svladali Sacramento Kingse, no do pobjede su došli tek u posljednjoj četvrtini, koju su dobili s 31:15. Jalen Brunson bio je najbolji strijelac Knicksa s 28 poena u Madison Square Gardenu. Dario Šarić nije zaigrao ni minutu za Kingse.

“Utakmica je bila teška“, rekao je Brunson. „Nije bilo lijepo, ali uspjeli smo se probiti i pronaći način za pobjedu, što nam je jako važno“, dodao je. DeMar DeRozan postigao je 34 poena za Sacramento.

U Philadelphiji su Joel Embiid i Paul George zajedno postigli 61 poen u pobjedi 76ersa nad Milwaukee Bucksi­ma 139:122. George je pritom ubacio čak devet trica.

Luka Dončić i Los Angeles Lakersi ostaju na petom mjestu Zapada. Nakon slobodne večeri, Lakerse već u noći na četvrtak očekuje gostovanje u Clevelandu.

NBA rezultati:

Utah – LA Clippers 103:115

Oklahoma City – New Orleans 104:95

New York – Sacramento 103:87

Washington – Portland 115:111

Philadelphia – Milwaukee 139:122

Denver – Detroit 107:109

Phoenix – Brooklyn 106:102

