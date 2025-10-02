VIDEO / Bijesni Spanoulis uletio u teren u zadnjim sekundama šokantnog poraza

Monaco je iznenađujuće izgubio od Žalgirisa u Kneževini u prvom euroligaškom meču u sezoni.
Litvanski velikan bio je bolji od finalista Eurolige prošle sezone, a košarkaški svijet jutros bruji o detaljima završetka utakmice.
Trener Monaca Vassilis Spanoulis tražio je od svojih igrača da naprave prekršaj, skočio je blizu aut-linije, ali su ignorirali savjet trenera i… I bijesni Spanoulis utrčao je u teren 1,6 sekundi prije kraja.
Grk je pokušao povišenim tonom doći do svojih dečki, a koliko je u tome bio uspješan vidjet ćemo već u petak kada Dubai stiže u Monte Carlo, nakon što je na startu svladao Partizan.
