VIDEO / Baković o utrci u Bakuu: ‘I onda dođe Max Verstappen…’

Ovog vikenda ste na programu Sport Kluba mogli pratiti Formulu 1 u Bakuu. U utrci se vodeći u ukupnom poretku, Oscar Piastri, zabio u zid, prvi je kroz cilj prošao Red Bullov Max Verstappen, dok je drugi bio vozač Mercedesa George Russell, a iznenađenje na postolju je Wiliamsov Carlos Sainz Jr. na trećem mjestu. O svim događanjima iz Azerbajdžana naš Josip Juraj Pajvot pričao je s komentatorom Sport Kluba, Antonijem Bakovićem.

