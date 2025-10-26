VIDEO / Arsenal novim pogotkom iz prekida povećao prednost na vrhu, Eze zabio bivšem klubu

Podijeli :

Nogometaši Arsenala minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Crystal Palacea stvorili su četiri boda prednosti pred najbližim pratiteljima nakon 9. kola engleskog prvenstva.

Jedini gol na utakmici zabio je bivši igrač Crystal Palacea Eze u 39. minuti.

Arsenal sada ima 22 boda, četiri više od drugog Bournemoutha koji je s 2-0 svladao Nottingham Forest, odnosno pet više od trećeg Sunderlanda.

Borna Sosa ušao je u igru za Crystal Palace u prvoj minuti nadoknade, njegov je sastav sada 10. na ljestvici s 13 bodova.

